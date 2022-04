Le falta capacitación a choferes de camiones urbanos exclusivos para mujeres

El programa “Mujer Segura”, que implica camiones urbanos exclusivos para mujeres de Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo, arrancó este martes con hombres como choferes, quienes confesaron no haber recibido previa capacitación sobre perspectiva de género.Y es que en comunicado , la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció que los 8 autobuses serían “operados por conductoras” pero en al menos dos serán hombres, quienes afirman desconocer el protocolo a seguir ante casos de violencia de género.No obstante, cabe destacar, la dependencia afirmó que también serán acompañados por policías encubiertas.En entrevistas, los trabajadores del volante reconocieron que desconocen cómo proceder si alguna mujer sufre acoso o alguna agresión a bordo de sus unidades de la también llamada “Ruta Rosa”.“La verdad desconozco, no nos han dicho nada, hasta ahorita ninguna instrucción, al menos a mí no me han dicho nada, ninguna instrucción”, dijo uno de los choferes.Comentó que por iniciativa propia bajarían al agresor y lo retendrían hasta que lleguen las autoridades.Por su parte, Víctor dijo no saber protocolo especial alguno pero destacó su experiencia como “urbanero” desde hace más de 30 años.“Ya sé cómo más o menos actuar”, dijo.Los camiones de la “Ruta Rosa” serán exclusivos para mujeres, niñas y niños menores de 12 años, las cuales circularán en la conurbación por Lagos de Puente Moreno, Ruta 121, Ruta Matacocuite y Ruta Costera Centro.