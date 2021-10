Buenos días:El día de ayer 30 de septiembre, alrededor de las 8 pm, en Chedraui de Plaza Crystal me robaron mi cartera, la cual traía una cantidad considerable de efectivo e identificaciones a nombre de María Fernanda Reyes Arana.Sería de mucha utilidad si me devolvieran todo el efectivo pero me conformo con que me regresen mis identificaciones.Se gratificará a la persona que la devuelva.Se pueden comunicar a los números: 228 254 03 51 o 228 405 13 01.Muchas gracias por compartir.