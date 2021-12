Le llevan porra a colaborador de Monreal; Juez definirá si lo deja preso

En 3 autobuses de turismo, unas cien personas arribaron a las Salas de Juicios Orales en Pacho Viejo, Coatepec, para mostrar su respaldo José Manuel “N”.Gritando “¡Fuerza del Río!” y exhibiendo pancartas, los ciudadanos se limitaron a afirmar que se movilizaron para mostrar su respaldo al político y académico acusado del homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.Este lunes, quien fungía como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República hasta el momento de su detención, fue trasladado a las 14:30 horas del penal de Pacho Viejo a la zona de juzgados en medio de un operativo de seguridad.Al menos 5 patrullas de la Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardaron la camioneta de la SSP en la que José Manuel “N” fue ingresado para la continuación de su audiencia inicial en la que se definirá si queda vinculado a proceso.Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre el juez Francisco Reyes Contreras legalizó la detención de José Manuel “N” y concedió un año de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, la medida puede variar este lunes.El abogado del acusado, Jorge Reyes Peralta, confirmó que la Fiscalía General del Estado acusó a José Manuel “N” como autor intelectual del homicidio del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, René Tovar.Al arribar a los juzgados dijo que prefería no hacer comentarios ante los medios de comunicación por estrategia jurídica y para no faltar el respeto al juez.Previamente el defensor declaró que el proceso 414/2021 se abrió exclusivamente contra su cliente, pese a que por dicho crimen también está detenido Omar “N”, candidato sustituto de Remigio Tovar, quien resultó electo en las elecciones del 6 de junio y actualmente se encuentra con prisión preventiva y vinculado a proceso por el homicidio de Remigio Tovar.Cabe recordar que antes de ser detenido, el alcalde electo de Cazones de Herrera Omar “N” también acusó ser víctima de hostigamientos en escritos dirigidos a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas.El candidato reportó que en más de dos ocasiones fue víctima de atentados a las afueras de su casa, de ahí que requirió seguridad para él y para su familia.“He recibido de manera anónima amenazas de muerte por parte de grupos antagónicos al servicio de la delincuencia desconociendo a qué organización criminal pertenezcan”, relató.La detención de José Manuel “N” se volvió mediática ante el respaldo que generó por parte del senador y exgobernador, Dante Delgado Rannauro y del presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal.El pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, los senadores visitaron el penal y afirmaron que la Fiscalía únicamente presentó a testigos “de oídas” contra de José Manuel “N” para implicarlo en el homicidio.“Son testigos de oídas: ‘yo escuché, alguien dice, ‘es que escuché que dijo esto’, o sea, no hay nada que lo involucre en este tipo de circunstancias, pero no quiero meterme al tema estrictamente jurídico.Por su parte, el senador Dante Delgado Rannauro, señaló que José Manuel “N” no podía influir directamente en la designación del candidato sustituto tras el homicidio de “René” Tovar.“Recuerden ustedes que todo sucedió muy rápido; hace apenas 48 horas exactamente en este momento estaba platicando con los medios de comunicación porque estaba profundamente indignado por un acto por un acto a todas luces arbitrario, en este caso porque es de mi conocimiento directo.“Recuerden ustedes el lamentable crimen que sufrimos en Movimiento Ciudadano por la muerte violenta de nuestro candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera y por mandato legal se tiene que sustituir al candidato de inmediato y así lo hicimos, y ante el órgano electoral local se registró a la candidatura sustituta”, refirió el senador de MC.