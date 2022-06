Lector cuestiona operativo de Tránsito Estatal en calle aledaña a la SEV, en Xalapa

Psicólogo Joaquín Rosas GarcésDirector general de alcalorpolitico.comPresente:El que suscribe, actualmente docente de la Secretaría de Educación de Veracruz y sabedor de la cercanía que tiene su espacio con las problemáticas reales que presenta día a día nuestro entorno, me acerco a ustedes con el objetivo de realizar una denuncia.El día 23 de junio, en la calle Cuauhtémoc, a un lado de la SEV, oficiales de Tránsito acudieron a levantar cuanto carro estuviera estacionado en la calle pegada a las casas. Pero lo triste del caso es que no querían dialogar sino que por órdenes de una vecina levantaban cualquier carro con el argumento de que estaban mal estacionados.Ante ello, se les hicieron a los elementos las observaciones de manera respetuosa, de que en la calle tenían bienes mostrencos, tenían letreros hechos por los propios vecinos, letreros que indudablemente no son oficiales, como se muestra en las imágenes. Además, no se prestaron al diálogo con nosotros, servidores públicos que acudimos diariamente a trabajar y dar lo mejor por la educación.Exhortamos al Director de Tránsito del Estado a poner atención en situación y solucionarla, ya que de una manera prepotente los oficiales sólo seguían instrucciones de una vecina a la cual sí le colocaron exclusivamente letreros oficiales de no estacionarse.Anexo imágenes que demuestran la mala operatividad de Tránsito del Estado, como si fuera más que nada por un compadrazgo que por la necesidad de mejorar la vialidad.Sabedores de la disposición que tiene su espacio para exponer las problemáticas tengo toda la seguridad que solicitará al Director de Tránsito una postura para aclarar lo que pasó ayer, un movimiento lleno de atropellos.Gracias.AtentamenteG.B. S