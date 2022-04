Lector denuncia irregularidades durante elección de Agente Municipal en Yecuatla

Buenas tardes:Los habitantes del Rancho El Chalahuite, en el municipio Yecuatla, Veracruz, solicitamos de la manera más atenta y respetuosa a las autoridades del OPLE, al Gobierno del Estado de Veracruz y al señor Dante Delgado, además de a las autoridades competentes, que envíen personal con ética para el proceso de elección de Agente Municipal, ya que en el rancho el Chalahuite buscan imponer un representante respaldado por el presidente municipal de Yecuatla.Están tratando de intimidar a la gente y al mismo tiempo querer comprarnos con una coca, diciendo que el mismo presidente municipal y la presidenta del DIF dieron la indicación para que una persona en específico sea el Agente Municipal; por lo que se registre quien se registre él va a ganar y en caso de que perdiera, no llegarían apoyos a este rancho.El día de ayer, 31 de marzo, estaba programado llevar a cabo la elección para Agente Municipal. Después de una hora de retraso, llegó la encargada de los registros y elecciones y, tras mencionar cómo se iba a llevar a cabo el proceso, dio a conocer que todos los que íbamos a votar deberíamos presentar nuestra credencial de elector, como debe ser; pero resultó que varias personas que apoyan al candidato impuesto no llevaban su credencial, ni siquiera él mismo.¿Cómo le hizo para registrarse si uno de los requisitos indispensables es acreditar su identidad con el INE? Tras esto, nos dijeron que entonces presentáramos credenciales sólo quienes la llevábamos, dando paso a que, con esas pocas credenciales, así se votara.A lo cual la mayoría estuvimos en descuerdo. Para justificar esta acción, se argumentó que porque es una comunidad pequeña donde todos nos conocemos no habría problema y que si no aceptábamos tal indicación se reportaría al Congreso, para que diera nuevas instrucciones de cómo y cuándo se llevaría a cabo la elección; pero lo anterior no se plasmó en ningún documento, a lo cual insistimos en que se votara como debe ser: con credencial del INE vigente y en mano. Nuestra petición no fue escuchada.Acusamos rotundamente este proceso donde hay complicidad, prepotencia y abuso de autoridad.¡YA BASTA DE JUGAR CON LA VOLUNTAD DEL PUEBLO!AtentamenteHabitantes del Rancho “El Chalahuite” municipio de Yecuatla.Muchas gracias.