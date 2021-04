Buena tarde, mi nombre es Oscar Uriel Ponce Benítez, ojalá pudieran ayudarme a compartir que he realizado una denuncia ante PROFECO y el Poder Judicial en contra de los actos cometidos en el taller mecánico denominado Infinity, ubicado en la avenida Ramón López Velarde, colonia José Vasconcelos, frente a la gasolinera PEMEX.Ya que hace medio año llevé mi vehículo a reparación y no me lo han entregado, además de que ha sufrido deterioro, le han causado daños y se han extraviado partes del auto dentro de este Taller Mecánico. Me gustaría compartir esta información para que las personas tengan cuidado de donde llevan sus vehículos y sepan lo que pasa ahí.AtentamenteNombre (…)Tel (…)