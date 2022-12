Lector exhibe suciedad abundante en calles de Xalapa

Buenas tardes, equipo de AlCalorPolítico.Com, quisiera hacer pública la siguiente situación:Por la mañana de este miércoles acudí a la sucursal BBVA de la avenida Xalapa y regresé caminando a ver a mi mecánico que se encuentra frente al comienzo de la del paso a desnivel por donde se entra a XalapaEs un recorrido relativamente largo donde pude observar mucha basura. Hace falta que el área correspondiente haga verdaderamente su trabajo, porque únicamente están para barrer o limpiar la parte central del Boulevard Xalapa banderilla, ignorando los extremosIncluso me atravesé a la altura de PEMEX para tomar mi transporte y todo el lado de la gasolinera está asqueroso, lleno de basura. Hay hasta un registro sin tapa al cual se ve que le pusieron señalamientos con listones de aviso, pero ya hasta una rueda de camión tiene en su interiorPor ahí existe una surtidora de gas del Atlántico y un autolavado, y en esa zona hay dos registros de drenaje de aguas que ya no tienen ni tapa y pero están llenos de residuos.También hay mucha hierba alta por donde deben pasar los peatonesporque nadie ha hecho por cortarla.Envío fotos e invito a dar un recorrido a pie por ambos lados del boulevard, para percatarse de tanta suciedad donde hasta escombros abundan y las autoridades no hacen nada por limpiar.