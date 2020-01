Lector explica la opinión que creyente evangelista dijo en foro de la SECTUR

Hace unos días, leí lo que escribieron acerca de la conferencia que programó la SECTUR, por parte de la evangelista Juanita Utrera Ortega, en donde dio su opinión de que la mujer debe de comportarse de cierta manera.



Y bueno, sólo para no hacer más grande la discusión se los voy a explicar con manzanas y palitos. Primero, debemos diferenciar dos cosas: que son el punto de vista según el plan de Dios y el punto de vista del hombre, ya que la presidenta del Observatorio Ciudadano de Equidad y Género, Minerva Cobos, menciona una porción de la Biblia:



"No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." Romanos 12-2



Lo que menciona la Biblia (que es la palabra de Dios), es que la transformación es para agradar a Dios y no al hombre; y para agradar a Dios, según la Biblia, debemos de comportarnos y vestirnos de cierta manera.



Si la evangelista mencionó que no se debe de vestir de cierta manera ni andar en determinadas horas de la noche, es para evitar que la mirada lascivia de ciertos hombres puedan provocar hasta un abuso sexual, violación, asesinato, etcétera. Y eso precisamente es lo que Dios, en su palabra, quiere evitar.



Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del hombre, pues la mujer se puede vestir de cualquier forma, caminar a cualquier hora del día, eso lo puede hacer, por eso se hizo la liberación femenina.



Simplemente es decisión.



Licenciado Jorge Montano Cruz