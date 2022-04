Buen día:Necesito hacer una denuncia ciudadana.El día de hoy viernes 8 de abril viajé tres horas, para lo cual pedí permiso en el trabajo, a fin de traer mis documentos a la convocatoria de laboratorista penitenciario de la STPSP.Llegué antes de las 11 de la mañana y ya no me quisieron recibir mis documentos porque según ya tienen a varias personas y los reclutadores se deben ir a las 3 de la tarde. Me dijeron que no les importaba que la convocatoria dijera que es hasta las 3 de la tarde.No me parece justo que hagan esto porque el horario de la convocatoria dice 9 a 3 de la tarde, ni siquiera llegué a las 3 pm, llegué antes de las 11.Gasté $1,000 pesos en venir a Xalapa y con burla me dijeron que ellos se tenían que ir a las 3.Ojalá al exponer mi denuncia hagan algo y respeten el horario establecido.Pido que mi denuncia sea publicada de forma anónima.Muchas gracias.