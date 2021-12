Lector expone que le negaron paso en Plaza Américas de Xalapa, por llevar mochila

Buenos días:Me gustaría hacer una queja de Plaza Américas, la cual ya expuse en CONAPRED; dicha queja es por actos de discriminación a mi persona.Considero que es un acto de discriminación por parte de Plaza Américas en Xalapa, ya que al acudir a comprar me detuvo el policía de la entrada número 4 por traer mochila deportiva. Su explicación fue que no podía pasar por ser repartidor. Cabe aclarar que no soy repartidor sino cliente.Cargar una mochila no lo vuelve a uno repartidor. Incluso, aunque fuera repartidor, es un acto de discriminación a un grupo de empleados. Si la plaza no dejara entrar a repartidores por ser una plaza privada, se tiene que poner a vista de todos algún reglamento y también informar quiénes tienen permitido entrar. Ver o adquirir un producto en sus locales; así como código de vestimenta para poder ingresar, ya que la mochila puede ser considerada como accesorio o parte de la vestimenta.Quiero exponer mi denuncia por si siguen haciendo estos actos, los que sean repartidores puedan o sepan dónde presentar su denuncia por discriminación, ya sea por vestimenta y/o grupo laboral.Muchas gracias.Atte: Daniel R. C.