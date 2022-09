Lector expone trato “poco agradable” de empleado de restaurante Liverpool de Xalapa

Buen día:Gracias por el espacio.Quisiera reportar por este medio la pésima atención, e incluso me atrevo a decir discriminación, por parte de los meseros del restaurante de Liverpool Xalapa.Hace 3 días acudí a comer como acostumbro hacerlo en dicha cadena, comúnmente por cuestiones de trabajo lo hago en diferentes ciudades y Xalapa no era la primera ocasión, ya que aquí radico.Pero vaya sorpresa me llevé al ser atendido por una persona con el mínimo respeto y atención, ya que al solicitar del menú el “bufete” fui cuestionado en repetidas ocasiones con estas preguntas: “¿Se va a comer todo eso?” “¿Está seguro que se lo va a acabar?” “¡No creo que se lo acabe!” y además de estar soportando caras y gestos poco agradables durante toda mi estancia.Cabe señalar que al terminar de comer acudí a pagar y anoté mi queja en una libreta de quejas y sugerencias, pero hasta el momento ni una disculpa o comentario por parte de la jefatura, por lo que me veo en la necesidad de reportar en este medio para que la dirección de la tienda ponga mucha atención en estas actitudes del personal.Pareciera que hablamos de un caso similar al de una cadena conocida en CDMX que últimamente fue muy sonada por casos de discriminación, ya que en el momento en que estuve presente toda la atención era dirigida exclusivamente a dos mesas, mientras que los demás ni servilletas nos ofrecían o teníamos que esperar tiempos muy largos para ser atendidos.Muchas gracias.AtentamenteL. E. H. R.