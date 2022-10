Lector reporta falta de agua en la zona centro de Coatepec

Estimado Psic. Joaquín Rosas, directorBuenas noches:Por este medio externo una queja porque en pleno centro de Coatepec, hoy día viernes 7 de octubre a las 9:30 de la noche no hay agua.Y eso que estamos en plena época de lluvias. En la CMAS Coatepec pretextando que cuando llueve a cántaros cierran válvulas porque viene revuelta pero hoy no ha llovido. Y en sequía también cierran válvulas para tandear porque no llueve. El caso es que los coatepecanos que vivimos en el centro padecemos ese problema de no tener agua todo el año, cuando no debería pasar eso. Y es en el centro se concentran la mayoría de hoteles, restaurantes, cafeterías y negocios para atender tanto al ciudadano como a los turistas.Desde hace muchos años había un proyecto para que aún con lluvias el agua no llegue turbia a la caja principal, sin necesidad de cerrar el paso ni quitar el flujo de agua a la población.Pero por lo visto ese proyecto está guardado en algún cajón.Espero que los directivos de CMAS Coatepec pongan atención a este problema y sea resuelto.Aprovecho para saludar a todos los empleados que ahí laboran.Es cuanto, estimado Director.Agradezco su publicación.(Nombre)