Lectora denuncia peligroso poste TELMEX a punto de caer, en colonia de Xalapa

Buenos días. Espero que este reconocido medio me pueda apoyar con la difusión de una situación que TELMEX no ha solucionado, para que la atienda a la mayor brevedad posible.El miércoles 27 o jueves 28 de julio, un poste de Telmex ubicado en la calle Cuernavaca entre Sinaloa y Zacatecas de la Col. Progreso Macuiltépetl, con código postal 91130, en Xalapa, sufrió daños posiblemente provocados por personas que se colgaban de él para realizar labores de construcción en una casa.El poste sufrió severos daños, al grado de que los cables quedaron sueltos y actualmente permanecen colgando, por lo que fue sujetado por reatas con la intención de sostenerlo.Por lo antes expuesto, desde esa fecha los vecinos no contamos con servicio de telefonía fija ni internet. Se hizo el aviso vía telefónica a Telmex, reportando los hechos el día domingo 31 de julio y desde ese día nos hemos visto en la necesidad de hacer llamadas constantes a varios números con la intención.Lamentablemente, no hemos tenido respuesta por parte de dicha empresa aunque ya hicimos de todo; envíe correos y fui de manera personal a las oficinas y solo me dicen que ya tienen el reporte por parte del técnico, pero que es necesario que vaya una cuadrilla. Así pasan y pasan los días sin que haya una solución real al problema.Anexo fotos de dicho poste, el cual es un peligro latente para los transeúntes pues el peso está por vencerse y caerá a la banqueta.