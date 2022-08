Lectora expone grave caso de corrupción por parte de abogado del IMSS

Concepción Pulgaron Ortiz relata en copia de documentos enviados a este periódico que el 19 de mayo del 2021 acudió a las oficinas de la Junta Especial número 45 de Conciliación y Arbitraje, a una audiencia por demanda laboral que interpuso contra la Delegación del IMSS e IPE en el Estado. Narra cómo, debido a que su demanda parecía no avanzar pues siempre era obstaculizada, aquél día decidió “colarse” en la audiencia.Ya adentro, explica que nadie notó su presencia y pudo observar al abogado representante del IMSS, a quien reconoció porque es una persona muy popular en esas oficinas de la Junta, pues siempre asiste a “encargarse de diversos asuntos” según lo explicado por otro abogado desconocido que pasaba por la zona, a quien le preguntó acerca del representante del Seguro Social.Tras confirmar de quién se trataba, pudo abrirse paso entre la gente hasta llegar a la sala de audiencias donde, narra, escuchó cómo el joven abogado y representante del IMSS hablaba con la licenciada titular de la Junta Especial número 45, quien atendía la demanda.Según lo relatado, pudo escuchar cómo el abogado del IMSS decía a la licenciada que “siguiera dando largas al asunto de la vieja chismosa, pues no hay nada aún con qué defenderse” a lo que la mujer respondía, entre risas, que “no se podía porque es una audiencia de carácter especial”.De acuerdo con el relato, la charla continuó y Concepción claramente escuchó cómo el abogado del IMSS aseguraba que le daría “lo de siempre” para resolver su asunto, lo que a la licenciada le parecía muy poco, por lo que le contestó “dame tres veces lo de siempre y hacemos el trato, cómo no”, a lo que el abogado le pidió unos momentos para “hacer una llamada”.Después salió de la sala y Concepción, discreta, lo siguió, donde solo alcanzó a oír cómo decía al teléfono: “Sí, quiere tres veces lo mismo pero con eso queda, le va a seguir aplicando la aburridora” y regresó a la sala, donde la licenciada de la Junta estaba en ese momento atendiendo la audiencia; al regresar, el abogado dijo “ya está, como siempre, te lo doy”.Unos minutos después mandaron llamar a Concepción para firmar un nuevo citatorio para el día 25 de noviembre del 2020, el cual firmó, se lo entregaron y, ya cuando lo tenía en sus manos, estalló de cólera y gritó todo lo que minutos antes había escuchado, para después gritarlo fuera de la oficina de la Presidenta de la Junta Especial Num.45, Yolanda Serrano Villalobos, de donde salió la secretaria de Villalobos para atender las quejas.En la charla con la secretaria, la quejosa amenazó con poner en la prensa todo lo que había presenciado, tras lo que la asistente de la presidenta fue por el expediente de la demanda y lo llevo a Serrano Villalobos; esta última improvisó una reunión con su secretaria y con la licenciada que llevaba el caso, quien anteriormente fue la que hizo los tratos con el abogado del IMSS.Cuando salieron de dicha reunión, la secretaria volvió a dirigirse a la quejosa para decirle que le cambiarían la fecha, por lo que debía esperar; después de dos horas, le indicaron que la próxima audiencia ya no sería el 25 de noviembre del 2021 sino el 11 de junio del 2022, y le pidieron que asistiera de nuevo al otro día.Llegado el siguiente día, fue recibida personalmente por la Presidenta de la Junta Especial Num. 45, la licenciada Yolanda Serrano Villalobos. Concepción le comentó lo sucedido durante la tarde anterior, a lo que la presidenta contestó que “efectivamente, aquí hubo gato encerrado”, le dio las gracias por la información y prometió que ella se encargaría de despedirlos, “pues no quería corruptos ahí”, aunque no se sabe si sí fueron despedidos o se trató de un comentario optimista únicamente.Tras todo lo vivido, Concepción pide que el IMSS sea sancionado “y saque sus sucias manos de sus denuncias”. También explicó que acudió a la FGR, donde demandó al abogado corrupto por falsificación y uso de documentos públicos, pero “no procede la denuncia, está detenida desde hace 2 años”, dijo.Además, relata concepción que en una ocasión coincidió en las oficinas de la FGR con más abogados del IMSS y, al verla, solo le sonrieron de manera sarcástica.Concepción explica que llamó muchas veces por teléfono al IMSS, para exponer su situación pero “solo me veían la cara diciéndome que tenían ciento veinte días hábiles para realizar la investigación correspondiente; pasaban los días y decían lo mismo, que por pandemia solo trabajaba la mitad del personal, aunque ya era febrero del 2022”.Finalmente, el 25 de abril del 2022, Concepción acudió directamente a las oficinas de la Función Pública del IMSS en CDMX, donde dejó un oficio escrito a mano, con sus datos y la narración de los hechos, dirigido a la Dra. Tzitzi Yunuen Martínez Román, titular del área de Quejas Y Denuncias del Órgano Interno de Control en el IMSS.Tras dejar el oficio, cuenta que le dijeron “no se preocupe, le llamaremos” pero la situación no cambió en nada pues nunca le llamaron, por lo que el 27 de mayo regresó a las mismas oficinas.En esta segunda visita, el personal argumentó que no encontraban el oficio dejado anteriormente, por lo que Concepción dio su copia (la cual le firmaron de recibido la primera vez que acudió) y, molesta por tantas vueltas y trabas, amenazó con hacer público todo lo acontecido hasta ahora, a lo que le contestaron que “estaba en su derecho” pero que “le estaban haciendo un favor al atenderla en esas oficinas, pues su caso pertenece al IMSS en Xalapa”.Ante la actitud del personal, Concepción, ya sin paciencia, dejó en claro que llevaría los hechos a la prensa. Al día siguiente, recibió una llamada del IMSS Xalapa, cuyo emisor le repetía que los abogados del Instituto “no tienen ninguna necesidad de hacer esas cosas” y que sólo son empleados, además de que su proceso, llevado en la junta especial num. 45, había sido turnado al tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz.Concepción, ya sin ganas de continuar con el “martirio”, exigió que hicieran su trabajo e investigaran el grave caso de corrupción que presenció y el cual le afecta directamente:“En sus discursos por correo electrónico no dicen nada sobre hacerme justicia por la corrupción de su pseudo abogado que me tocó presenciar con lujo de detalle, pero me indican siempre que tengo 5 días hábiles para responderles y yo desde hace un mes les pedí el nombre de aquel abogado corrupto, pues me consta y lo vi y oí ofreciendo dinero en mi audiencia para que la aplazaran mi caso, además de que me faltó al respeto. Así fue desde mayo hasta noviembre del 2021 y hasta el día de hoy no hacen nada, absolutamente nada para resolver este más que claro y evidente caso de corrupción”.“Se hacen como que no ven ni oyen ¿No que no hay corrupción y que los del IMSS no protegen a los corruptos? exijo el nombre de este pseudo abogado para denunciarlo ¡no me voy a quedar callada contra los corruptosy tapa corruptos del IMSS! la corrupción es un delito y está tipificada en el código penal ¡Exijo justicia!”, concluyó Concepción Pulgaron Ortiz.