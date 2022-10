Buen día:Espero me puedan ayudar, busco maleta Puma como la de la foto, contiene ropa de mujer, maquillajes y zapatos.Fue extraída el día de ayer viernes entre las 10:00 p.m. y las 12:15 a.m., de un coche Civic Honda color arena, estacionado por la biblioteca de la ciudad (Xalapa), en la calle Jesús García.Ofrezco recompensa a quien la entregue, les agradecería mucho si me apoyan compartiendo.En caso de encontrarla dejo número de teléfono: 2281100354.