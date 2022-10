Disculpen podrían publicar que se extravió una cartera color rosa, se ofrece una recompensa. Fue extraviada accidentalmente en un taxi, no recuerdo la matrícula, lo tomé en Plaza Cristal y me dejó en la colonia Progreso.Tiene mi credencial de la escuela INE y una tarjeta donde me depositan la pensión. Favor de contactar al 2282287694 con Brenda Alejandra González Landa.Muchas gracias.