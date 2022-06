Legal o ilegal, el aborto es un crimen: Frente Por la Familia Xalapa

El Frente Nacional por la Familia Xalapa declaró que la Suprema Corte de “Injusticia” impone a Veracruz una agenda trasnacional de muerte.En su posición en contra del aborto, el Frente aseguró que la ideología y consigna está por encima de la verdad y la justicia.La asesora del Frente, María Luisa Castillo, aseguró que legal o ilegal, el aborto es un crimen.Luego de que el lunes 30 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la protección de la vida desde la concepción, el Frente asegura que la Corte desconoció la naturaleza, negando a los no nacidos el derecho a vivir.“Resulta muy triste y doloroso que hoy día valga más y esté más protegido un huevo de tortuga o de águila”, comentó Castillo.Aseguró que la Corte, Gobierno Federal, CNDH, legisladores de MORENA y aliados sólo ofrecen a las mujeres mexicanas la “mágica solución del aborto”, como si la legislación redujera embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar, abusos, violación, pobreza y marginación.Exige el Frente a todos los niveles de gobierno que se emprendan políticas públicas que apoyen verdaderamente a las mujeres en toda circunstancia y etapa de desarrollo y que dejen de ser cómplices de los violentos que “azotan” al país. Ya que afirman que ha habido 200 mil bebés abortados tan sólo en la CDMX.Asimismo, hicieron ver su inconformidad sobre la legalización del matrimonio igualitario en el Estado de Veracruz, al haber sido invalidado el artículo 75 del Código Civil de Veracruz.Gustavo Balderas Rojas aseguró que esto viola la soberanía y autonomía del Estado, negando la naturaleza del matrimonio y minimizando sus fines fundamentales.Balderas Rojas consideró que la nueva definición del matrimonio (“la unión entre dos personas a través de un contrato civil”) vacía totalmente el contenido original y naturaleza de esta institución fundamental para la existencia y continuidad de la humanidad.“No se trata de fobias ni filias. Todas las personas son respetables y existen en nuestras leyes, en nuestra sociedad. La razón por la que el Estado protegía el matrimonio se debe a la procreación. Los hijos y la educación son razón trascendente del matrimonio. Situación que no puede darse en las uniones homosexuales al ser 'intrínsecamente estériles'”.De igual modo, sostuvo que la adopción homoparental, aprobada en Baja California Sur, niega el derecho a la niñez de tener un padre y una madre e incluso existe persecución y linchamiento a los que pensamos diferente.Por su parte, Irma Barragán, asesora del Frente, consideró que con la modificación del artículo 75 discrimina a los padres de familia, ahora los “discriminados” son el hombre y la mujer, no sólo en Veracruz, sino en el país, declaró.