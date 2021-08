Legisladores panistas critican pero no apoyan ante emergencia: MORENA

El secretario de Organización del Comité Estatal de MORENA, Yair Ademar Domínguez Vázquez, aseguró que los políticos de oposición tienen “doble moral” al emitir declaraciones a los medios de comunicación “cómodamente” en eventos organizados en vez de ir a las zonas afectadas y apoyar en las labores de limpieza, tras el paso del huracán Grace.



Durante entrevista, Ademar Domínguez refirió que tanto la diputada federal electa, María Josefina Gamboa Torales, como el senador Julen Rementería, quienes señalaron al Gobierno Federal y Estatal de supuestamente no otorgar apoyos a los afectados por el meteoro, no están realizando labores de limpieza, apoyo o donaciones.



“Es muy fácil hablar y criticar desde la comodidad de sus casas, deberían de ponerse a trabajar y de sumarse a las labores que se realizan para que la normalidad vuelva a Veracruz”, expresó Domínguez Vázquez.



Acusó que Gamboa Torales “ha brillado por su ausencia” y no ha mostrado “un mínimo espíritu de apoyo a los veracruzanos”, por lo que a su decir, “hablar es fácil, lo difícil es hacer que se pongan a trabajar”.



El líder morenista en Veracruz señaló además que los gobiernos encabezados por el PAN y el PRI sólo utilizaron al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) como una “caja chica”, sin destinar esos recursos para el beneficio del pueblo.



“Ahora con los gobiernos emanados de MORENA, la prioridad han sido aquellos que menos tienen, primero el pueblo y con ellos los veracruzano tienen la certeza de que el Gobierno hará todo por ayudarlos”, destacó.



Finalmente, Yair Ademar recordó que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez garantizaron todos los recursos para los desastres naturales, los cuales van directamente a los beneficiarios.