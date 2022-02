Lejos de destruir al PAN, abusos del Gobierno Estatal fortalecen a oposición: Julen Rementería

El senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, afirmó que lejos de destruir al PAN, el partido en el poder en Veracruz está fortaleciendo a la oposición con excesos y abusos de autoridad.En entrevista, afirmó que el "Movimiento por la Justicia" no tiene fines políticos, pues en este momento la prioridad es sacar a más de mil 33 personas de la cárcel.Reconoció que, si bien se puede dar una connotación política a esta alianza de políticos, académicos y abogados, la idea es buscar justicia y sacar de la cárcel a todos aquellos que fueron encarcelados injustamente.“No tiene esa connotación, ni tampoco esa intencionalidad. Aquí hay gente de todos los partidos, del PAN, PRI, PRD, MC y ciudadanos que no tienen partido”, detalló.Rementería aseveró que MORENA está dando fortaleza a un movimiento de ciudadanos que exigen justicia ante los abusos del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.En otro tema, dijo que los expedientes que recabó la Comisión del Senado sobre Veracruz fueron turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Gobernación del Senado.Comentó que es evidente que en la entidad se violan los derechos humanos y es por ello que se pide a la Federación que voltee a ver a Veracruz.“Creo que lo importante es lo que se pueda hacer allá, se pueda resolver aquí, cuando se den cuenta que aquí no hay partidos, ni protagonismo”, concluyó el Senador.