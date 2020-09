Les piden 22 mil pesos para liberar a 2 detenidos por robo a OXXO, en Veracruz

Familiares de uno de 2 jóvenes detenidos por un robo a OXXO ocurrido el pasado 3 de agosto en la avenida Cuauhtémoc de Veracruz puerto denunciaron que el abogado que contrataron para su defensa les pide 22 mil pesos para saldar una supuesta reparación del daño y conseguir su liberación.



Detallaron que en dicha fecha Eduardo “N”, de 26 años, y su amigo Rodrigo “N”, de 25 años, robaron un OXXO; sin embargo, fueron detenidos y enviados al Penalito para el inicio de su proceso como primodelincuentes.



“Lo mandaron al Penalito y luego a Pacho Viejo (en Coatepec) pero no nos dijeron nada, ni qué había pasado en la audiencia, ni cómo íbamos a quedar. No nos dijeron nada los abogados de oficio, nos quedamos en blanco, no supimos nada”, relataron.



Otro familiar dijo que solicitaron el apoyo del abogado “Víctor Luis”, quien les aseguró que sus servicios serían gratuitos.



Ya en audiencias, a las que no se les ha permitido la entrada a los familiares, el abogado aseguró que se llegó al acuerdo de hacer la reparación del daño reintegrando 2 mil 200 pesos.



“No nos deja entrar a la audiencia, él sólo nos da un escrito y así nos lleva y ayer nos dijeron que ya estaba todo para que saliera y los volvieron a trasladar a Pacho, no nos dijo ni de qué se trata las audiencias ni cuándo se hará nueva audiencia”.



Señalan que toda la información la reciben del abogado, y que él les pidió 10 mil pesos supuestamente para entregárselos a la juez, así como al fiscal del caso, pero los familiares no saben si esto es verdad por lo que piden se investigue el asunto.



“Buscamos a un licenciado amigo de mi hermano y nos asesoró y en otra audiencia se dijo que se haría la reparación de daño, el abogado nos pidió 10 mil pesos, que era dinero para el fiscal y para la juez; son cosas que se hablan y son malas porque son delitos porque cómo es que un juez va a tomar dinero”.



Ya durante la audiencia de este miércoles, el abogado les hizo saber que cada uno de los implicados debía pagar 3 mil 600 pesos de multa y 22 mil pesos.



“En la última audiencia dijeron que nos lo iban a entregar porque ya se había hecho la reparación del daño y que sólo el cajero del OXXO tenía que firmar para que mi familiar saliera, pero la abogada quiere reparación de daño de 22 mil pesos, que ya no tenemos.



“El abogado una semanas se nos pierde, otra semana no nos contesta, vamos a su domicilio y no sale, no nos contesta el teléfono y así nos lleva y nosotros ya no tenemos recursos para seguir así”, externaron



Los familiares ahora no saben cuándo habrá otra audiencia o ya terminó proceso, pues al no entrar a las audiencias tampoco saben qué ocurre.



“No sabemos nada y estamos desesperados porque no contamos con ese dinero, de dónde vamos agarrar tanto dinero. Él tiene cuatro niños, y uno está enfermo, no tenemos dinero para pagar un abogado que nada más nos está pidiendo dinero y dinero”, añadió.