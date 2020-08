Les prometieron arreglar bomba de agua y no les cumplen, en Veracruz Puerto

Habitantes de la colonia "reserva 4", en el puerto de Veracruz, se manifestaron en el Palacio Municipal porque afirman que llevan 15 días sin agua debido a que una de las bombas que dota del servicio a mil familias se descompuso y ahora tienen que pagar pipas.



Encabezados por líderes del Movimiento Antorchista, se plantaron en el Ayuntamiento para exigir al Alcalde que cumpla con el compromiso de arreglar la bomba, el cual hizo desde hace una semana.



"Ya tiene más de 15 días con la problemática del agua, se vino al Ayuntamiento para exponer la problemática al Alcalde, quedaron que iban a ver el asunto e iban a ir a arreglar pero ya pasaron 8 días y no ha podido solucionar el asunto, la gente está sin agua, no sé si haya algún interés por ayudar", expuso Cristina Marín Leal.



Aseguraron que es imposible atender las recomendaciones ante crisis sanitaria porque no cuentan con el líquido.



"Está la pandemia, la situación es bastante preocupante, son más de mil familias que toman agua de la red, la reserva es muy grande, son más de 6 mil familias".



Los habitantes de la Reserva 4 afirman que sólo se requiere cambiar el cableado y reestrablecer la electricidad en la bomba para nuevamente contar con el servicio, sin embargo, no han tenido respuesta.



"Es un problema eléctrico en la bomba, ya saben que tienen que arreglar un cableado o algo, porque la bomba está bien".



Con pancartas y gritando demandas, los colonos aseguraron que el Alcalde anda en las colonias sin respetar la cuarentena pero no atiende las demandas de los ciudadanos.