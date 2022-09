Les quitaron el espacio de baile para meter computadoras en Quinta de las Rosas

Buenas tardes, Sr. Joaquín Rosas Garcés:Me dirijo a usted de la manera más respetuosa a fin de exponerle la situación arbitraria que se está viviendo en la Quinta de las Rosas, lugar que supuestamente debe ser para esparcimiento del adulto mayor y sin embargo en los últimos días más bien es para que algunas personas “se paren el cuello”, sin tomar en cuenta el sentir de los que ahí acuden.Mi madre y hermana acuden a dicho centro a tomar clases de folclore, sin embargo desde hace algunos días, en específico a partir del 30 de Agosto del presente, se les informó que en el salón Veracruz (lugar donde toman clases) iban a meter unas computadoras y que por favor las cuidaran, porque Gobierno del Estado a través del DIF Estatal, realizó un convenio con la Tienda OXXO, (anexo foto) para que ésta donase unas computadoras para la capacitación del Adulto Mayor.El Administrador Arq. Guillermo Acevedo R, les aseguró que tanto sus horarios como espacio serían respetados, situación que no fue así ya que a la fecha fueron trasladados a otro salón denominado Xalapa, el cual es ocupado por otros grupos, razón por la cual ésta acción ha provocado afectación en cadena, de hecho el salón Veracruz ya está siendo pintado como se puede apreciar en la foto.No es que se esté en contra de la “capacitación” al adulto mayor, pero por favor hay que ser coherentes entre el dicho y el hecho, manejan que la idea es que se tenga independencia económica, ¿es broma acaso?, las personas que asisten a la Quinta de las Rosas, si no todas, la mayoría tiene solvencia económica, el gobierno única y exclusivamente pone las instalaciones, y los adultos que van compensan a sus instructores por las clases que reciben o bueno como lo que está de moda dan aportaciones voluntarias, mismas que el propio grupo fija y que religiosamente pagan mes a mes, por lo que más que necesitar capacitación necesitan distracción y convivencia.El grupo de folclore no es el único afectado, sino todos los grupos que ahí toman clase, se envió un oficio a DIF (anexo) pero si es esta misma institución, que valiéndole lo que los usuarios de la Quinta quieren, los saco pues dudo mucho que les vayan a hacer caso.Es por eso que me dirijo a usted, solicitándole publique mi denuncia, yo también soy una adulta mayor, no acudo a la Quinta de las Rosas porque no hay la actividad que me gusta y que afortunadamente aún practico, pero si he vivido en carne propia el menosprecio y falta de respeto hacia nuestra edad, cuando alguien sin importar lo que pienso, quiere tomar decisiones por mí, situación que creo fue el problema aquí.No sé cuanto sea el alcance del dichoso convenio con esta tienda, para que Gobierno del Estado le dé preferencia sobre el sentir de los usuarios de la Quinta, pero es una aberración que se quiera simular un atropello con ayuda, porque lo hicieron en un lugar que saben bien que no iba a haber muchas protestas, porque aun cuando hablemos de dignidad para el adulto mayor, entre menos lo veamos mejor, supuestamente quieren engañar diciendo que Oxxo va a construir un salón de baile con duela y música integrada para las clases... risible, pues entonces que hagan ese salón para las computadoras con aire acondicionado y cable oculto (para que nadie se tropiece) y mientras que no despojen a los que están recibiendo clases ahí.Hablemos sinceramente: ¿Cuántos adultos mayores cree usted que serán contratados después de la dichosa capacitación? O mejor aún ¿cuántos cree usted que van a dar una compensación por recibir clases de computación cuando ya ni siquiera quieren saber nada de un celular? Y ahora dígame ¿cuántos adultos mayores ha visto usted felices bailando y cotorreando el punto después de haber trabajado más de 40 años para sacar adelante a su familia?Le pido encarecidamente publique mi denuncia, mínimo para que alguien comprenda un poco la frustración que se siente cuando por la edad, solo te abrazan para la foto política y no porque verdaderamente te respeten.No dudando de su atención, quedo usted respetuosamente.Me identifico ante usted pero le pido por favor no publique mis datos, a fin de evitar represalias y/o burlas ajenas a la situación.(Nombre)