Levantaron huelga en Alcaldía de Atzalan; ahora no los dejan pasar a laborar

A más de seis meses de estar en huelga por adeudos salariales y violaciones a sus derechos laborales, los trabajadores municipales de Atzalan levantaron su movimiento el martes pasado, aceptando los condiciones de las autoridades de cubrirles el 50 por ciento del total de los adeudos y hoy al presentarse a laborar no les permitieron entrar a sus áreas de trabajo.Lo anterior fue señalado por Carlos de Jesús Martínez Castelán, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Atzalan (FATEV-CAT), quien dijo que sin explicación alguna el alcalde Homero Domínguez Landa les impidió el ingreso a Palacio Municipal.Mencionó que los 35 sindicalizados llegaron puntualmente a laborar a las 9:00 horas y se toparon con las puertas cerradas y hasta las 12:00 del día ninguna autoridad se había presentado a recibirlos.Expresó que el martes pasado entregaron las instalaciones ante la presencia y supervisión de los actuarios del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA).“Luego de levantar las banderas rojinegras y entregar las instalaciones sin problema alguno, se acordó presentarnos a trabajar este miércoles y la actitud tomada por la autoridad municipal es considerada como una represalia en contra de los sindicalizados”, expuso el líder.Refirió que el sindicato aceptó todas las condiciones que el Ayuntamiento propuso, como cubrirnos sólo el 50 por ciento de los adeudos salariales y de prestaciones económicas, que ascendían a más de 2 millones de pesos y levantar la huelga, aunque con estos acuerdos los trabajadores salgan perdiendo.Expresó que todos los empleados municipales cubrirán su jornada laboral y seguirán cumpliendo con presentarse en su centro de trabajo, aun cuando la autoridad municipal no los acepte.Finalmente, dijo que en todo el tiempo que duró la huelga, el alcalde José Homero Domínguez Landa nunca se presentó en las mesas de negociaciones, siempre se negoció con sus representantes, por lo que pidió una explicación de la actitud asumida al no dejarlos entrar a su área laboral.