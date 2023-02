Ley Nahle era innecesaria, Diputados de MORENA se vieron “ignorantes, obsequiosos”

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la llamada Ley “Nahle”, los diputados federales por el PRI, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, celebraron la determinación de los ministros y reprocharon que los Diputados de MORENA en Veracruz exhibieron su ignorancia pues legislan “sentados en una taza del baño”.Por redes sociales, Yunes Landa criticó que los diputados locales morenistas no tuvieran idea que la Constitución Política federal ya permitía a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, contender por la Gubernatura en 2024.Cabe destacar que la Corte invalidó la parte de la “Ley Nahle” que establecía que podían ser veracruzanos los padres “con hijos veracruzanos”, pues se pretendía reemplazar el requisito de haber nacido en la entidad.“Al legislar (los diputados de MORENA) no tuvieron idea de que hay una ley suprema que se llama Constitución General de la República cuyo artículo 116 permite a Rocío Nahle, con esta modificación constitucional o sin ella, ser candidata a la Gubernatura de Veracruz.“Lo importante no es si es candidata o no. Lo importante es la verguenza, lo terriblemente vergonzoso que es tener un Congreso local con esta fracción parlamentaria. Se salvan los de las demás fracciones. Qué vergüenza”, dijo Yunes Landa.Por este motivo, el Diputado recriminó “la ignorancia, lo obsequioso” de los morenistas.“Al haber legislado al vapor, sobre las rodillas o probablemente sentados en una taza del baño”, dijo.Por su parte, su homólogo José Yunes Zorrilla señaló que la misma Constitución federal establece que puede ser gobernadora o gobernador, entre otros requisitos, quienes sean nativos de esa Entidad o, al no serlo, quien acredite una residencia efectiva de cinco años antes de la elección.“Ninguna ley puede estar por encima de la supremacía de la Constitución”, publicó el Diputado en sus redes.Así, Yunes Zorrilla celebró el fallo de la Corte, “mediante el cual protege la calidad de veracruzano sólo para los mexicanos que hayan tenido la fortuna de nacer dentro de su territorio o descender de padres oriundos de este extraordinario Estado”.