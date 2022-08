Ley obliga a hacer las banquetas un poco más amplias: Ahued

Ante el rechazo a la construcción de jardineras y la reducción del arroyo vehicular en la calle Rojano, entre Xalapeños Ilustres y Gutiérrez Zamora, del centro capitalino; el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que se harán algunas adecuaciones al proyecto original, pero dejó en claro que están obligados a cumplir con las normas y hacer banquetas "un poco" más amplias para brindar mayor seguridad a los peatones."Hoy la Ley nos marca hasta para pavimentar, el tamaño de las banquetas y algunas características para mejorar la calidad de tránsito de las personas, no nada más de los coches", manifestó al añadir que se dialogó con los residentes de esa zona porque tenían dudas sobre el proyecto."Pensaban que eran jardineras, pero son más bien como las que están atrás de Palacio de Gobierno, una pequeña abertura porque también la construcción nos obliga a respetar el medio ambiente y poner unos pequeños arbustos de imagen urbana", aclaró.Ahued Bardahuil afirmó que si su Gobierno no sigue las directrices legales en los proyectos de infraestructura vial, correrían el riesgo de que sean observados e incluso hasta cancelados."Me llama la atención, es justo escuchar. A nosotros también nos piden que tengamos respeto al medio ambiente, pero están en franca idea de que no se ponga ninguna jardinera, pero también es cuestión de diálogo y que nos ayuden los vecinos a cumplir con la normatividad porque de lo contrario nos observarían la obra e inclusive la cancelarían. Vamos a trabajar con ellos para llegar a acuerdos", precisó el munícipe xalapeño.Reiteró que las nuevas banquetas deben cumplir con la normatividad, pues las que estaban eran angostas y ponían en riesgo a los menores y adultos mayores ante el paso cercano de los vehículos."Hay algunas (calles) peligrosísimas donde vas caminando y te puedes tropezar para irte al arroyo vehicular. Entonces tenemos que hacerlo integral (el proyecto). Esa calle fue revisada a la hora que íbamos a hacer únicamente la pavimentación. Se suspendió para hacer un proyecto integral donde mejoráramos las banquetas que son muy pequeñas", explicó.Una vez más comentó que se buscará que los cambios a la obra original no dañen las banquetas y no se perjudique a los vecinos que rechazan las jardineras y reducción de los carriles automovilísticos.