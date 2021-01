Ley Seca originó venta clandestina y puso en desventaja a comerciantes de Xalapa: Regidor

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, urgió al Consejo de Protocolos de Sanidad Municipal una próxima reunión para proponer alternativas y dar piso parejo al comercio formal e informal.



El titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico expuso que en varias ocasiones ya ha solicitado una sesión con dicho Consejo y éste no lo ha tomado en cuenta.



"He solicitado desde el inicio de la semana, que por favor se convoque al Consejo de Protocolo y de Sanidad para estudiar todo esto y que podamos darle piso parejo a las personas que sí quieran respetar la ley".



Además, lanzó un llamado al presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, para que sea anulada la Ley Seca, pues dijo, lo único que originó los últimos meses fue que se promoviera la venta clandestina de alcohol y la compra en los municipios de la zona metropolitana.



"No es posible que al día de hoy sigamos con una ley seca mal formada, mal estudiada, promoviendo la ilegalidad, promoviendo que aquel que respeta la ley no pueda vender, poniéndolo en desventaja contra las personas que no respetan la ley y poniéndolo en desventaja con los municipios vecinos".



Fernández Garibay refirió es necesario que se trabaje conforme al semáforo epidemiológico ante la pandemia COVID-19 y dejar de golpear a los comerciantes con medidas que ya no funcionan.



"Lo que necesitamos es cumplir la ley y si la ley habla, que es lo que tenemos que entender que a través de los semáforos podemos llevar un control de esto, adelante. Si nos tenemos que ir a semáforo rojo, seré el primero es decir que se cierre todo", comentó.