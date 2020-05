Ley Seca sólo golpea a tiendas de Xalapa, critica CCE

La restricción de venta de bebidas alcohólicas, en Xalapa, perjudicará a tiendas de autoservicio y supermercados, observó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva.



Lo anterior, dado que esto limitará, por una parte, el consumo de productos sin contenido alcohólico; y por otra parte, motivará a las personas a comprar alcohol en los vecinos Coatepec o Emiliano Zapata.



"No es ningún beneficio, al revés, sí perjudica al comercio y la seguridad de los ciudadanos, pues se van a trasladar a otros municipios para realizar sus compras", dijo.



Cabe destacar que el acuerdo publicado en la Gaceta Municipal con fecha 6 de mayo, obliga a la suspensión de actividades del 8 al 10 de mayo de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado o abierto y de restaurantes y otros establecimientos de alimentos preparados (salvo en los casos de venta para llevar o servicio de entrega a domicilio).



"Hubiera sido ideal que también permitieran (las bebidas) 'para llevar', que no se quedaran a consumir, sino que tengan tanto servicio a domicilio como para llevar a su casa" dijo.



A la vez, lamentó que no hubiera comunicación de la parte gubernamental con el empresariado.



"No ha habido un llamado, o un acercamiento, toman decisiones al vapor, sin consultar y aquí todos pertenecemos a una misma ciudad, (...) Todas las tiendas de autoservicios van a ser perjudicadas, porque si vas por una bebida no solo vas por eso, sino que aprovechas para llevar otras cosas para tu casa como hielo, botana o algo más, van a perjudicar a las tiendas y a comercios" finalizó.