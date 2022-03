Leyes “están bien” en Veracruz, es de los Estados más seguros: SSP

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, reiteró que Veracruz es el segundo Estado más seguro del país y criticó que el senador, Ricardo Monreal, cuestione la labor de la Entidad en esta materia, aunque las leyes vigentes están bien.Explicó que actualmente el Código Penal contiene el artículo 371 quinquies protege a los elementos de seguridad cuando sean atacados por delincuentes.“Es muy importante darles garantías a nuestros policías; no es normal que a nuestros policías los vayan a balacear, los vaya a atacar la delincuencia y que no caigan en algún delito los delincuentes”, dijo.Gutiérrez Maldonado dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dejaron desprotegidos a los elementos, aunque declararon inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad como estaba redactado en el artículo 331.“En el artículo 371 (queda exactamente igual, la única diferencia es que ya habla de que solamente el funcionario público puede ser un policía estatal o un policía municipal, pero queda exactamente igual.“En este Gobierno los ultrajes siempre se usaron para quien atacara a los policías; en ningún caso hay personas en el penal porque cualquier otro funcionario, que no tuviera que ver con la seguridad, los acusara”, señaló.Reconoció que hay diferencias entre el número de detenciones reportadas por la SSP y las que son consignadas ante un juez por la Fiscalía General respecto al delito de ultrajes, ya que son los ministeriales los que determinan el tipo de delito en que habría incurrido un detenido.Criticó que a Veracruz “han venido voces” a defender a los delincuentes, lo que calificó como “triste”.“Hay otros Estados mucho más problemáticos y no se han metido en esos Estados”, señaló.“¿Habla de Monreal, concretamente?”, se le cuestionó.“Sí, Monreal o cualquier otra persona que venga a gritar aquí que las leyes están mal; aquí en Veracruz las cosas están saliendo bien y por eso somos el segundo lugar más seguro y no vamos a permitir que sigan viniendo personas que vengan a reclamar casos de éxito como es Veracruz”, dijo.Gutiérrez Maldonado acudió al Congreso del Estado para la presentación del plan de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública.