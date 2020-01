Leyes para la comunidad LGBT no afectan a los demás, señalan activistas

Tras los incidentes ocurridos durante el evento que organizó este lunes la diputada Mónica Robles en Coatzacoalcos, la comunidad LGBT reprobó las manifestaciones en contra de las reformas al Código Civil de Veracruz.



El presidente del Colectivo de Diversidad Sexual “Ambien-Tales”, Luis Geovani Pérez, exhortó a la población a informarse para evitar ser manipulados.



Recordó que la iniciativa que podría ser votada en este mes contempla 11 puntos, entre ellos el matrimonio igualitario y no temas de aborto.



“Uno de los puntos más importantes es que quita la discriminación hacia las mujeres. Lo más importante del Código Civil no es el matrimonio igualitario, hay otras cosas que están dentro de esta modificación en la que se está trabajando”, expresó.



En entrevista, el activista reiteró que hacen falta leyes para la comunidad LGBT, pero que no obligan al resto de la ciudadanía a hacer cosas diferentes a su vida cotidiana.



Geovani Pérez dijo que con estas manifestaciones que han ocurrido en otros puntos de Veracruz, el discurso de odio y la discriminación han incrementado en la entidad.