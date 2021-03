Libera FGE a periodista de Tuxpan detenido por usar dron en supuesta escena de crimen

Después de 36 horas de permanecer bajo arresto, el periodista Antonio de Marco Arango fue liberado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego que el pasado lunes 1° de marzo fuera detenido por elementos de la Policía Ministerial de la FGE, mientras cubría el hallazgo de una supuesta escena de crimen en Tuxpan.



Luego de que organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión como “Artículo 19”, “Reporteros Sin Fronteras” y el “Comité para la Protección de Periodistas” (CPJ), así como asociaciones de periodistas del Estado, exigieran la liberación de Antonio de Marco Arango, al filo de la medianoche de este martes, la Fiscalía General del Estado determinó dejar en libertad al comunicador, además de levantar el aseguramiento de sus herramientas de trabajo, que habían sido confiscadas por la Policía Ministerial.



La Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) corroboró que el reportero fue liberado, aunque no se han dado detalles todavía con relación al proceso tras el cual, finalmente, se habría determinado que no existen elementos para mantenerlo privado de la libertad y, por ende, tampoco fue turnado ante un juez de control.



“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos y en virtud de que se encontraba en el ejercicio de su labor periodística, se brindó apoyo institucional y jurídico” señaló el secretario ejecutivo, Israel Hernández Sosa,



La detención ocurrió porque presuntamente no respetó el perímetro establecido por los agentes de la Policía Ministerial en la citada inspección, donde Arango sobrevoló a baja altura un dron; sin embargo, no se habría corroborado delito y quedó en libertad a las 23:21 horas de este martes 2 de marzo, apuntó a su vez la mañana de este miércoles el representante de la Asociación de Periodistas Independientes de Tuxpan A. C. (APITAC), Elías Cruz.



“Quienes conformamos la APITAC agradecemos el apoyo y respaldo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), así como a todos los comunicadores y periodistas que en todo momento se mantuvieron pendientes de la situación de nuestro compañero”.



“Reiteramos nuestra disposición de llevar a cabo nuestra labor, con respeto a las disposiciones establecidas por las autoridades y continuamos solicitando el respeto a la Libertad de Expresión”, citó Elías Cruz.



Antonio de Marco es colaborador de diversos portales informativos en la zona norte del Estado, como Foro Tuxpan y conduce un programa informativo llamado Chisme Tuxpeño. También es miembro de la Asociación de Periodistas Independientes de Tuxpan A.C.