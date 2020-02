Liberan 517 títulos para egresados del Tec de Coatzacoalcos, confirma SEV

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, dio a conocer que el rezago en la entrega de títulos a egresados del ITESCO corresponde a fallas en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.



Dijo que por eso, este jueves el gobernador, Cuitláhuac García, tuvo una reunión en la Secretaría de Educación Pública donde se logró la liberación de 517 títulos para universitarios que tenían este problema.



Añadió que actualmente se le está dando la importancia debida al tema pues tienen en claro la importancia de tener el título para poder trabajar.



"La administración pasada que no se había puesto las pilas, no había hecho lo pertinente, trámites burocráticos y por eso no se había dado. Pero hoy en día estamos tomando importancia y también tenemos claro la importancia del título. Ya trabajamos en el tema del ITESCO. Hoy el Gobernador estuvo en la Secretaría de Educación con el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, e iré al ITESCO. Traemos el tema y lo estamos trabajando", agregó.



Por otro lado, tras el homicidio que tuvo lugar minutos antes a su arribo al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Escobar García lamentó el hecho y dijo que cada quien está haciendo su trabajo.



"Lamentamos los hechos de seguridad pero yo reitero que cada quien está haciendo lo que nos corresponde", dijo.



Con respecto al Carnaval de Veracruz, añadió que aún no se sabe dónde podría haber suspensión de clases pues esa decisión la toma el Gobernador.



"Estaremos avisando, quien autoriza es el Gobernador. Tengo que platicarlo con él", finalizó.