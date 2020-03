Liberan a empresario veracruzano detenido en León por presunta portación ilegal de armas

El empresario productor de limón y ex candidato a la alcaldía de San Juan Evangelista, Juan Carlos Vázquez Bonilla quedó libre de toda culpa y demostró mediante la defensa llevada por sus abogados que era inocente de la imputación en su contra por parte de la FGR en Guanajuato que le señalaba de la portación ilegal de un arma de fuego.



Eso lo dijo en entrevista este jueves, en un restaurante de la conurbación y afirmó que estará denunciado penalmente al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sus escoltas y su Policía Municipal, tras haberlo detenido en los primeros días de febrero junto con su personal de seguridad en la ciudad de León de forma ilegal.



El pasado 4 de febrero fue detenido por seguridad del mandatario estatal guanajuatense junto con otras dos personas, quienes son seguridad del empresario, supuestamente por portar armas largas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas.



Ellos mostraron las pruebas que tenían los permisos pertinentes de portar armas semiautomáticas, pero la policía o escoltas del Gobernador habían escondido los papeles de las armas para poder detenerlos y procesarlos.



Vázquez Bonilla dio a conocer que, en ese momento, sin mayores explicaciones, los llevaron elementos policiacos a la Fiscalía del Estado y luego lo dejaron a disposición de las autoridades federales y acabó recluido por 21 días en la cárcel.



Por medio de fotografías lograron constatar que tenían en regla la documentación de las pistolas, por lo que tuvieron que dejar libre al ex candidato y devolver las armas a su equipo de seguridad privada.



Juan Carlos Vázquez Bonilla demostró ser inocente y quedar en libertad por lo que ahora exigirá una reparación del daño que fue objeto y presentará denuncia por daño moral, psicológico y detención ilegal, ya que mostró no pertenecer a ningún grupo delictivo o dedicarse actividades fuera de la ley.



El empresario sostuvo que no aparece con antecedentes penales, pues demostró que todo era falso.



Durante la audiencia de vinculación a proceso en el Centro Integral de Justicia de Guanajuato, sostuvo su defensa que cuentan con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso alegaron que la detención fue realizada por elementos de vigilancia que cuidan la casa del gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el fraccionamiento Alamedas de Alcázar, y no por la Policía Municipal, como constaba en la imputación efectuada por la FGR.



Lo anterior está radicado dentro de la carpeta FED/GTO/LEÓN/000458/2020, integrada por la Fiscalía General del Estado y posteriormente entregada a la Fiscalía General de la República.



Los abogados mostraron como defensa fotos en donde se mira la presencia de las credenciales y los permisos de portación de armas de fuego durante el aseguramiento, los cuales no fueron integrados en la carpeta de investigación.