Mario “N”, el conductor de la camioneta que atropelló a 7 personas este inicio de semana cuando se celebraba un baby shower en una calle del poniente de Coatzacoalcos, quedó en libertad tras estar 48 horas a disposición de la Fiscalía General del Estado.



Fuentes de la Fiscalía informaron que su libertad ocurrió tras llegar a un acuerdo con la familia, sin embargo, la versión no pudo ser confirmada pues los afectados ya no quisieron hablar de la situación.



Mario presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento de cometer el accidente.



Sin embargo, las heridas que causó a los atropellados fueron mínimas.



No obstante, la embarazada perdió al bebé horas después por el susto que se llevó.