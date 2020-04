Liberan animales silvestres capturados rondando colonias de Martínez de la Torre

Ante la situación que atraviesa el municipio y la región por la contingencia derivada del COVID-19, miles de ciudadanos se encuentran resguardándose en sus hogares, lo que ha generado que durante los últimos días se observen más animales silvestres en algunas zonas no comunes de la ciudad.



Esta situación no solo se está dando en este municipio; también en los aledaños como es Nautla, Jalacingo Tecolutla y Atzalan.



El director de la Unidad de Protección y Rescate Animal, Eloy Alberto Martínez López, expresó que ante la falta de personas en algunas zonas como ríos, arroyos, playas y esteros, los animales silvestres no se sienten amenazados e ingresan a estos lugares.



Explico que las especies que han sido reportadas por habitantes son boas, cocodrilos, águilas reales, armadillos, mapaches, tortugas y un puercoespín, quienes poco a poco comienzan a recuperar lugares que habían perdido.



Indicó que este tipo de especies poco vistas desde hace algunos años, las cuales están recuperando su libertad.



Agregó que es por esto que han redoblado sus labores pues algunos de ellos se han localizado muy cerca de hogares, por lo que ha trabajado en recuperarlas y dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que estas puedan ser devueltas a sus hábitat natural.