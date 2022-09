Liberan exdirector de Seguridad Pública de Tihuatlán; estaba preso por ultrajes

Tras su detención el 31 de agosto del 2021, es decir, hace justamente un año, el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Tihuatlán, en la zona norte de Veracruz, Marco Antonio San Martín Lara, recuperó la libertad.El exservidor público estaba acusado de ultrajes a la autoridad, por lo que se inició proceso cuando estaba en funciones durante la administración del exalcalde Raúl Hernández Gallardo.A un año del suceso, el propio San Martín Lara difundió en redes sociales su liberación. Para ahondar en el caso y conocer detalles se le solicitó una entrevista, pero declinó.Sin embargo, en su cuenta personal de Facebook este miércoles compartió parte de su experiencia.“Hace un año que la vida me dio un cambio drástico, 12:15 pm la hora exacta de una injusticia, hoy después de los daños a mi persona y familia le quiero agradecer a Dios por darme vida, salud y regresarme con mi familia”.“A quien o quienes me fabricaron el delito de ultrajes a la autoridad les digo con fuerza y claro: los perdono, porque a quien le toca juzgarlos está en los cielos, viendo las acciones de cada uno de nosotros.“Pero también les digo: gracias, porque en ese lugar donde estuve 11 meses y 10 días, en ese lugar donde se dice que esta lo peor de la sociedad, resulta que encontré gente valiosa, que comparte un pan entre 4, que se cooperan para un refresco, que destapan un lonche y taquito a taquito comen muchos, pero lo más maravilloso, conocí la presencia de Dios, Jesús y Espíritu Santo en un solo lugar, y solo puedo decir que su misericordia es grande y que me ha preparado una nueva vida.“A todos mis amigos y familiares que me apoyaron a un servidor y a mi familia mil gracias, a quienes se despojaron de una moneda por mí, mil bendiciones, pero sobre todo a quienes me dieron lo más valioso, millones de agradecimientos, lo más valioso fue tenerme en sus oraciones”, comentó.