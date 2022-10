Licencia a empresas de alimentos cerraría fronteras a productos mexicanos: Julen Rementería

En rueda de prensa, el senador Julen Rementería aseguró que la licencia a empresas de alimentos podría significar un posible cierre de las fronteras a los productos mexicanos, esto al cumplir con los tratados comerciales, perjudicando al final a la cadena de precios.“La seguridad sigue siento tema importantísimo, como la economía e inflación, lamentablemente pareciera que estos planes que está haciendo el gobierno simplemente no hay ni una posibilidad de que tengan éxito, porque más se concentran específicamente en lo que acaba de hacer el gobierno y este acuerdo que tiene con los empresarios, que qué bueno que lo hagan, pero es insuficiente esta liberación de los permisos para importar, a mí me parece que compromete más la salud de los mexicanos que ayudar la verdadera economía”, recriminó.Pues dijo que ni la COFEPRIS ni la SENACICA tendrá la posibilidad de revisar los productos, ya que ambos tenían la función de asegurar que los productos que llegaran al país cumplieran con la norma mínima para no afectar al consumidor.“Es un decreto, una imposición por parte del Gobierno, específicamente por el presidente de la República”, dijo.Asimismo, Rementería calificó esta situación como una injusticia a las diversas áreas productivas, “es una competencia injusta para el resto de la planta productiva, a la parte agrícola, desde luego que se están violando varías leyes, como la de desarrollo sustentable, la de sanidad vegetal y la de salud animal, se están violando disposiciones contenidas en esos ordenamientos jurídicos que debería ser el gobierno el primero en respetarlos, yo creo que pudiéramos correr el riesgo de ser considerado México como un país con riesgo sanitario”, mencionó.Tras estas declaraciones el panista dijo prever que el acuerdo está condenado al fracaso al no lograr incidir en la inflación.Por lo cual refirió, “vamos a proponer esta misma semana un acuerdo para tratar de hacer voltear al gobierno en donde pueda llevar un plan verdadero contra la inflación”.