Liconsa no paga a lecheros de Veracruz; ya adeuda 9.5 mdp

Productores de leche del Estado de Veracruz reportaron un adeudo de 9.5 millones por parte de Liconsa desde hace más de tres semanas.



"Para nosotros, esto es preocupante porque las vacas necesitan comida, hay que pagarles a los trabajadores, necesitamos gasolina, necesitamos luz y tres semanas sin pago ya no es costeable", dijo el presidente del Sistema Producto Bovinos Leche del Estado, Noé Hernández Soto.



Ante dicha situación, solicitaron la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se les informe por qué dejaron de pagar a los lecheros.



"Hoy tenemos en Veracruz leche de calidad y con este atraso, realmente lo estamos viendo muy complicado, muy difícil. Si en esta semana no hay un pago, vamos a tener que recurrir a la venta de animales", dijo.



Resaltó que la deuda es por aproximadamente más de un millón de litros, afectando directamente a 500 productores de leche.



"Nosotros tenemos productores en el centro, norte y sur de Veracruz, son alrededor de 6 mil productores de leche, no todos le venden a Liconsa. Pedimos que el Presidente y que Liconsa nos expliquen cuál es el motivo por el que están deteniendo los pagos".



Argumentó que muchos lecheros temen ofertar su mercancía a otras empresas, pues existe la posibilidad de que pierdan su lugar en Liconsa.



"Si Liconsa tuviera la delicadeza de decirnos, pues no haríamos esto. Y si no hay respuesta positiva, tendremos que hacer un llamado a las movilizaciones", finalizó.