Líder de constructores niega señalamientos de corrupción

El presidente de la Confederación Nacional de Industriales y Empresarios de la Construcción del Estado de Veracruz, Marcos Salas Contreras, negó los señalamientos en su contra por obras inconclusas o que fuera beneficiado con proyectos por parte del subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Cédric Iván Escalante Sauri.



"A la persona que sacó esa nota, ya le pedí que exhiba la documentación, que de lo contrario me voy a ver en la penosa necesidad de demandarlo por difamación. Yo al ingeniero Cédric tiene más de 20 años que no lo veo. No se va a encontrar corrupción en mi contra", dijo.



El empresario aseguró que lo que se dice sobre él es falso y dijo, aquellos que necesiten conocerlo, pueden buscar en las páginas de transparencia para asegurar que todo se realizó en tiempo y forma.



"Ahora toda la información es pública, antes podíamos esconderla. Métanse y vean en los últimos 20 años cuánta obra he tenido yo, les puedo decir que de los últimos 10 años, solamente tengo la obra del 2018 y una obra que acabo de ganar de 12 millones".



Y es hace unos días, se dio a conocer presuntos favoritismos al Grupo Constructor Empresarial Taurus, S.A. de C.V., la compañía de la propiedad de Salas Contreras, por parte del Subsecretario de la SCT.



"Es tan sencillo para meterse y ver cuántas obras tiene Taurus. Todas esas situaciones que nos han tirado, pues sabíamos que cuando nos metíamos al fango, algo se nos iba a pegar. Yo pedí que me comprobaran esos contratos que según tengo, pues que me digan porque es lo que yo necesito, necesito obra", finalizó.