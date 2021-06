Líder de CTM  en Veracruz defiende las plurinominales

El dirigente estatal de la CTM, Víctor García Trujeque, se pronunció en contra de que sean desaparecidos los diputados plurinominales, pues equilibran los congresos locales y la Cámara de Diputados.



“Eso de que se eliminen es muy difícil porque es el equilibrio que debe existir en todo el país, no entiendo por qué ahora se quieren eliminar”, dijo.



Acentuó que si ha funcionado la libertad y democracia en México y siempre se ha estado bien políticamente, no ve razón de esta eliminación.



"No estoy de acuerdo como dirigente porque ese equilibrio debe seguir existiendo, tenemos libertad de expresión y eso es importante".



Agregó que se espera que después de las elecciones se beneficie a todos los mexicanos pues ya no tendrá MORENA la mayoría relativa en San Lázaro.



Finalmente apuntó que ojalá las reformas que hagan los diputados federales y estatales de los diferentes congresos locales no beneficien sólo a unos cuantos.