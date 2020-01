Líder de la CTM en Poza Rica reprocha que Gobierno los excluyó de obra pública

Pese a los proyectos y obras en construcción que se realizan con recursos gubernamentales, los trabajadores de la construcción han quedado al olvido y no son tomados en cuenta.



Esto fue lo que dijo el dirigente regional de la CTM, Jorge Contreras Juárez, quien destacó que la iniciativa privada les tiene más confianza en la calidad de sus servicios que el Gobierno.



Durante el 2019, se contó con muy poca obra pública para tener fuente de empleo, advirtió el líder de albañiles, aunque no precisó cifras pero dio a conocer que empresas privadas dedicadas al mercado nacional de autoservicio sí les han ofrecido contratos de trabajo.



En este sindicato cetemista lo conforman 800 trabajadores que corresponden a municipios de la región norte de Veracruz.



Contreras Juárez dijo que son pocas las oportunidades que pudieron obtener en el año para trabajar en obra pública realizada por el gobierno federal y estatal, estas correspondieron en el sector educativo para construir domos y aulas.



En cuanto a las vías de comunicación en obras realizadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), sólo 60 trabajadores pudieron colocar sus servicios, mientras que a nivel municipal, 50 trabajadores lograron incorporarse a obra privada.



Sobre la obra pública municipal, dio a conocer que sólo los Ayuntamientos de Tecolutla, Tuxpan, Coatzintla, Papantla y Poza Rica los han contratado, pero no es suficiente para generar empleo formal.



Recordó que la época de bonanza se tuvo durante la estancia de empresas dedicadas al ramo petrolero, lo que genero exceso de contratos y falta de personal, pero actualmente ya no es el mismo panorama económico.