Líder de PRI niega pacto con la 4T para no ser enjuiciado

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó haber pactado con el gobierno proponer la ampliación del plazo que tienen las fuerzas armadas para seguir en las calles, a cambio de no ser enjuiciado y encarcelado por presunto enriquecimiento ilícito.En rueda de prensa, el dirigente priista aseguró que no hubo ningún pacto o acuerdo "en lo oscurito" y enfatizó que no tiene nada qué esconder.Moreno Cárdenas dijo que tiene la conciencia tranquila y rechazó que haya faltado a su palabra de no respaldar la militarización del país, ya que lo que el PRI propone con esta iniciativa "no es la militarización".Lee más: Alejandro Moreno descarta que alianza "Va por México" esté en riesgo; respalda presencia de militares en las calles"No tenemos un acuerdo en lo oscurito.Lo que digo con la lengua lo sostengo con... el carácter".También aclaró que el breve diálogo que tuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la sesión general de Congreso el pasado 1 de septiembre, fue sólo cortesía política "y un saludo que me solicitaron".