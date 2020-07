Líder sindical de trabajadores del Seguro Social defiende publicación de esquelas

El secretario general de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, hizo el llamado a los agremiados a tener unidad y dejar de criticar las acciones que hace el ente sindical, como es la publicación de esquelas cuando alguno fallece.



"Hoy se vale ayudar con una oración, una mano amiga, una llamada. Aunque muchos han dicho que no es importante una esquela, claro que lo es, porque se reconoce a quien murió por una noble causa y murió como un héroe o heroína. Te invito a ti que lo dijiste, que no manipules a la gente y usa las redes para lo que son y no para tratar de tergiversar la opinión de los demás".



A través de un mensaje enviado a los trabajadores, el dirigente dijo que en este momento no se trata de ver quién es agremiado, sindicato o empresa, sino que todos juntos tienen que dar la batalla en contra del Coronavirus.



De igual forma, apuntó que al ser quien respeta a los trabajadores es que ha exigido al Instituto Mexicano del Seguro Social que todos los equipos de protección que se entregue a los empleados sean de buena calidad, incluso que está buscando que se den apoyos o incentivos a otras categorías de empleados que también están en el campo de batalla en materia de COVID-19.



En este sentido, acotó que las notas de mérito se las deben entregar no solamente a medicos y enfermeras, sino también a otros trabajadores que han logrado historias de éxito en esta época de COVID-19.



"Estoy luchando por tratar de obtener estos beneficios, aún no lo logro pero desde ahorita quiero recabar datos".



Finalmente, confirmó lo que hace algunos días la delegada en Veracruz Sur, Célida Duque Molina, dio a conocer, en referencia a que 15 trabajadores en la Delegación Veracruz Sur han muerto por COVID-19.