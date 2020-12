Líderes de PRI y PRD en Veracruz estuvieron con Jesús Zambrano, positivo a COVID

Luego de que el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, confirmara que dio positivo a COVID-19, el dirigente del instituto en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, inició confinamiento y el próximo lunes se realizará la prueba de SARS-CoV-2.



Durante entrevista, Sergio Cadena explicó que apenas el pasado 7 de diciembre sostuvo reunión con el dirigente nacional de su partido, donde también estuvieron presentes los dirigentes nacional y estatal del PRI, Alejandro Moreno y Marlon Ramírez, así como el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.



Dicha reunión se realizó para continuar con la organización de la alianza entre dichos institutos, con la finalidad de enfrentar juntos el próximo proceso electoral del 2021.



No obstante, dos días después de ese encuentro, el líder nacional del partido del Sol Azteca informó a través de sus redes sociales que era positivo a Coronavirus.



“Hoy se me informó que di positivo a COVID-19. Me encuentro estable. En seguimiento a las recomendaciones médicas y a las propias de esta situación, estaré en confinamiento a partir de esta fecha atendiendo mis responsabilidades a la distancia", escribió el perredista a través de Twitter.



Al respecto, Sergio Cadena expuso que en cuanto se le informó de este hecho, de inmediato se tomaron las medidas correspondientes tanto en el partido como con el personal cercano.



“Ya me encuentro aislado y se están tomando todas las medidas en la Partido, con las personas que he tenido contacto en estos últimos días”, dijo al confirmar que será el próximo lunes cuando se realice la prueba COVID-19.



Mientras tanto, sostuvo que el trabajo no se detiene y continúan con sus reuniones a distancia, vía Zoom y llamadas telefónicas.



“Las labores no se detienen, seguimos firmes y trabajando por un frente amplio opositor por el bien de los veracruzanos”, asentó al referir que hasta el momento no ha presentado síntomas del virus, pero esta dando seguimiento a los protocolos y las recomendaciones médicas.