Lideres sociales, empresariales y políticos llaman a votar por Américo Zúñiga

A través de un video, el empresario Gustavo de Hoyos Walther, ex dirigente nacional de la COPARMEX y actual presidente de Alternativas por México, aseguró que “el próximo 6 de junio tendrá lugar la elección más importante en la historia de México y nada está definido, tu voto será el resultado de tu futuro, piénsalo bien, a ti te conviene un diputado que sí levante la voz y vea por tus intereses, por eso te invito a votar por Américo Zúñiga Martínez, candidato a diputado federal por el distrito 10 de Veracruz”.



En el mismo sentido, la ex candidata presidencial Margarita Zavala de Calderón dijo a xalapeñas y xalapeños que “este 6 de junio tienes una cita con la patria, todos la tenemos, por eso te pido tu voto por la fórmula de Américo Zúñiga y Agustín Basilio para la diputación federal del distrito 10 de Veracruz ahí en el distrito de Xalapa Urbano”.



Juan Escalera, el luchador mexicano conocido como “Octagón”, el amo de los ocho ángulos, invitó a todos los capitalinos “a que este seis de junio salgamos a votar por nuestro amigo Américo Zúñiga Martínez, por la diputación federal”.



A su vez, la Senadora priista Beatriz Paredes Rangel igual invitó a votar por Américo Zúñiga, “porque necesitamos una Cámara de diputados que cuide el equilibrio de los poderes, una Cámara de diputados que defienda las conquistas democráticas de a nuestro pueblo, una Cámara de diputados que apoye el desarrollo educativo y que esté conformada por diputados que conozcan realmente las necesidades de los distritos que representan”.



Jesús Ortega Martínez, consejero nacional del PRD y ex dirigente nacional de este partido de izquierda, comentó que “la mejor opción para estar representados en el Congreso es Américo; es un hombre con experiencia, con conocimientos, pero es un hombre con intenciones de verdad de colaborar y de contribuir al mejoramiento de la situación de Xalapa en su conjunto como diputado y del estado de Veracruz”.



El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas se pronunció también y pidió la confianza de los xalapeños para este 6 de junio. “Pido tu apoyo y tu respaldo; Américo será tu voz en la Cámara federal gestionando recursos para Xalapa, y eso será por el beneficio de tu familia por tener mejores condiciones de vida”.



Finalmente, el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, puntualizó que “México es un país democrático y vamos a demostrarlo con Américo en la próxima legislatura; les pido su voto el próximo 6 de junio para que este domingo vayan tempranito a votar, a cruzar la boleta los priistas, los panistas y los perredistas por Américo”.



“Américo Zúñiga por mucho es el mejor, nos vemos este domingo, vamos todos por Xalapa, vamos el 6 de junio, este 6 de junio con tu voto y tu apoyo será nuestro diputado federal, ¡venga!”, concluyeron los líderes empresariales, sociales y políticos de nuestro país.