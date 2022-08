Lideresa de empleados de confianza de UV es ilegítima, denuncian

Doctor Martín Gerardo Aguilar SánchezRector de la Universidad VeracruzanaP R E S E N T E.Doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad Veracruzana, respetuosamente me dirijo a usted para solicitar copia del documento que presentó ante usted, Martha Dolores Herrera Hernández, el cual la acredita como representante General de la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza (AFECUV), misma que deberá tener una fecha no mayor de dos años y debió ser levantada en una asamblea general con el 50% mas 1 de los agremiados.Dicho documento no existe pues desde 20 años no se lleva a cabo dicha asamblea, se realizó una Asamblea Plenaria en el 2012 toda amañada, nuestra Asociación se rige por un Estatuto Avalado por la Asamblea Plenaria constituida en 1976, y en el capítulo 2 Articulo 32 a la letra dice: El Comité Ejecutivo tendrá una duración de dos años en el ejercicio de sus funciones los cuales podrán prorrogarse hasta por un año por causas justificadas.Señor Rector, ¿por qué a los otros sindicatos se les ha pedido que se identifiquen plenamente y que muestren documentos que acrediten su legalidad? Tal es el caso del nuevo sindicato, al cual le exigieron la toma de nota. ¿Por qué a Martha Herrera Hernández no se le pidió? Y si fue así, ¿qué documento presentó?Señor Rector, la duración del comité de AFECUV es de dos años, así lo manifiesta nuestros Estatutos, mismos que fueron Renovados el 26 de febrero de 2008 en escritura Publica 26176, modificando el Articulo 37 de los estatus del AFECUV para obtener Poder General Absoluto.Cuando llegó usted como Rector nació la esperanza que vendría a exigirle que presentara documentos que la acreditaran como Secretaria General y que al no tenerlos, le pediría que se presentaran a laborar ella y su comité a sus distintas dependencias y entonces tendría que llevar a cabo la asamblea general. No sucedió así.A principios de año vimos que en la revisión del Pliego Petitorio de los empleados de confianza la reconocían como Secretaria General. Esto fue un duro golpe para los trabajadores de esta Casa de Estudios, del comité elegido sólo quedan dos, los demás integrantes los ha cambiado más de 3 veces a voluntad propia.Quien escribe esto fue a las oficinas de personal para tramitar un anticipo de sueldo y me elaboraran un paquete de jubilación, me sorprendí cuando me dijeron que lo tenía que solicitar a la Asociación y ésta es quien lo podría tramitar ante ellos.Quiero decirle que sí pertenezco a la Asociación pero que Martha Herrera Hernández ni nadie del Comité me representa a mí, porque ellos no están ahí de forma democrática.Si bien se les eligió, eso fue en el 2001 y por un periodo de dos años con derecho a una reelección misma que se llevó a efecto, pero de esto hace ya más de 20 años, con esta disposición se está vulnerando los derechos de los trabajadores al no permitir que el trabajador pueda hacer sus trámites personales sin la necesidad de ser representados si así conviniera a sus intereses.Asimismo, en la página de la Universidad Veracruzana existen diferentes formatos para pedir diversas prestaciones y aparece en la parte de abajo que deben ser tramitados por el AFECUV, estamos subyugados ante una lideresa impuesta.Llevamos tiempo luchando por que entregue cuentas del subsidio que le da la Universidad, informe del número de trabajadores de la Universidad Veracruzana que están asociados al AFECUV para saber cuánto ingresa por concepto de aportaciones, cuentas de la caja de ahorro, qué ingreso recauda, ¿cómo se reparte?Una caja que también está en la ilegalidad ya que la clave la pidió ella a nombre de los trabajadores y nunca se nos dijo, las autoridades se la dieron y estamos seguros que por este motivo no se va de la asociación la caja de ahorro le deja muchas ganancias hasta para repartir, así como el pago del ahorro mutualista a los compañeros jubilados, quien quiera cobrar antes hay que darle cierta cantidad, queremos saber el estado financiero del CENDI y como se nos afilio a la CONTU si no somos sindicato, cuanto se paga de cuota por la afiliación.En el 2017, cuando se llevaba a cabo la elección de Rector estábamos ejerciendo presión mediante diversas manifestaciones, en la plaza Lerdo, frente a las instalaciones del AFECUV y los lunes realizábamos ruedas de prensa en los bajos del Terraza Jardín el entonces Director General de Recursos Humanos, Dr. Raúl Trujillo con quien sosteníamos pláticas sobre el tema.Nos mandó a traer y nos solicitó a petición de la Rectora que desistiéramos para no afectar la reelección pues todo indicaba se reelegiría comprometiéndose a ayudar a todos los empleados llevando a cabo la petición del documento de la Asamblea Plenaria donde se ratificara a Martha Herrera Hernández como Secretaria General, lo que la obligaría a realizar dicha asamblea.Fuimos engañados pues después ya nunca más nos recibió nadie. Esperando no se repita esta situación en su gestión, Señor Rector, fincamos toda nuestra esperanza en usted y en su criterio de democracia y legalidad en el seno de nuestra máxima casa de estudiosSeñor Rector, en sus manos esta ayudar a los empleados de confianza, piezas fundamentales en el desarrollo de la Universidad Veracruzana, no pedimos intervenga en la vida y desarrollo de la Asociación porque no está permitido, sólo que le exija (como a los otros sindicatos) que muestre la toma de nota de la Asamblea General, donde los asociados la ratifiquen como representante de nuestra Asociación y usted pase a la historia y memoria nuestra como quien actuó con un verdadero sentido de razón.No me escudo en el anonimato porque estoy diciendo la verdad y el sentir de la mayoría de los trabajadores de confianza de la Universidad Veracruzana, ya anteriormente me destrozaron mi coche y me acosaron laboralmente, espero hoy no se repita la misma historia y se actúe con apego a la legalidad dejo mi nombre y mis datosQuedo de ustedA t e n t a m e n t e.Martín Hernández PulidoNP 19535Xalapa Ver., a 30 de agosto de 2022