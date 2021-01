Limitar acceso a Centro de Xalapa no es solución a aumento de contagios; Regidor

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Juan Gabriel Fernández Garibay, rechazó el decreto Alerta Preventiva por el Virus SARS-Cov2 (COVID-19) emitido nuevamente por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que insta a los Ayuntamientos a implementar acciones para evitar la aglomeración de personas, colocando filtros sanitarios y limitar parcialmente el acceso a sus zonas centro, de este viernes 22 al domingo 24 de enero.



"Creo que cerrar nada más el centro es una medida que no nos va a traer ninguna solución si no trabajamos en conjunto y mientras no se esté trabajando en las zonas aledañas".



Al respecto, comentó que los inspectores de Protección Civil y del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) deben hacer los recorridos necesarios en las zonas de la periferia de la ciudad.



"Sigue en pie también la propuesta del cubrebocas obligatorio pero también necesitamos trabajar todos en este problema porque sino, no vamos a tener solución. Cerrar el centro pone en desventaja a los comerciantes de esta zona".



Y es que dijo que los establecimientos del Primer Cuadro de la ciudad sí cuentan con los protocolos sanitarios ante la pandemia COVID-19, a diferencia de otras partes del municipio.



Referente al llamado que hizo el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero de invitar a los Ayuntamientos de la zona metropolitana a sumarse a los horarios de la venta de bebidas embriagantes que maneja Xalapa, indicó que sería una medida que beneficiaría a todos los municipios, para evitar pérdida de empleos y cierre de negocios.