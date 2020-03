Limitarán cantidad de clientes en mercado “Miguel Rebolledo”, de Coatepec

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, informó que este lunes se restringen los accesos al mercado municipal “Miguel Rebolledo” para evitar aglomeraciones y con ello contagios de COVID-19.



Dijo que de 9 puertas, solo 4 permanecerán abiertas y se controlará el número de personas que ingresen, además de proporcionárseles gel antibacterial y cubrebocas a la entrada.



Y es que admitió que ha sido difícil que la población entienda la contingencia y evite salir, pues aseguró que las familias continúan saliendo a pesar de que se ha hecho el llamado de permanecer en sus hogares y en caso de ser necesario que solo una persona por familia acuda a hacer sus compras o tareas importantes, situación que no se ha respetado.



“De las 9 puertas que tiene el mercado quedarán abiertas solo 4, en donde habrá una persona proporcionando gel para que ingresen y restringiendo que entren de 3 a 4 personas de una misma familia”, detalló.



Agregó que se controla que solamente 50 personas estén al interior del inmueble, además de que señaló que se está proporcionando información a los clientes.



“Tenemos hasta un límite de 50 personas, pero a veces va una sola familia y todos quieren entrar, que pase solo quien va a comprar, y para evitar aglomeraciones. Pero es como en el parque hay mucha gente que no creo que salga a algo importante sino solo a platicar. Es difícil crear conciencia. Este lunes iniciamos estas medidas, el sábado tuvimos reunión con los vendedores aceptaron y firmaron el acuerdo”, añadió.



Finalmente, dijo que en sesión de Cabildo celebrada este lunes se decidirá qué negocios tendrán que cerrar, como de bares y cantinas, que no son prioritarios.



“Ahorita permanecen abiertos. El Cabildo tomará medidas más concretas y necesarias para evitar contagios. Bares y cantinas tendrían que cerrar no son prioridad”, finalizó.