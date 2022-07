Limpia Pública de Coatzacoalcos reforzará medidas para evitar contagios en Quinta Ola

Ante el incremento de casos de COVID-19, el Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) de Coatzacoalcos reforzará medidas sobre todo con trabajadores de Limpia Pública, para evitar que estos terminen afectados.Y es que el secretario general, Francisco Díaz Juárez, indicó que esta parte de sus agremiados tiene contacto directo con los residuos sólidos urbanos, entre estos cubrebocas, lo que sin duda los pone en riesgo latente.Aunado a ello, no dejó de lado a los demás integrantes del SUEM, quienes, pese a que siguen cuidándose, bajaron la guardia.“Ahorita el único tema en el que estamos tomando nuestras medidas es el repunte de casos de COVID, ya empezamos con nuestras medidas nuevamente, no las habíamos dejado del todo pero ya los compañeros y la población se habían relajado”.“Es con ellos, con el personal de limpia pública el tema donde se debe poner más atención, tiene que ser en todas las áreas pero en ellos por el tipo de trabajo es con los que se debe tener más cuidado”, apuntó.Francisco Díaz Juárez afirmó que hasta el momento no tiene reporte de trabajadores infectados.Dijo que continúan revisando las condiciones de cada uno de los departamentos y aunque hay por momentos deficiencias como falta de insumos, son solventados a la brevedad.Por otro lado, confirmó que desde el 15 de junio comenzó a reflejarse el incremento del 3.3 por ciento y esperaran que en septiembre se dé el emplazamiento de revisión contractual."Ya se hizo efecto el pago del incremento salarial el día 15 de junio se reflejó el 3.3 por ciento, vamos ahora a esperar a que llegue la fecha de septiembre-octubre que es la fecha en que nos toca hacer nuestra solicitud de aplazamiento, de revisión contractual del próximo año", finalizó.