Limpia Pública sigue fallando en Xico

Habitantes de Xico, volvieron a denunciar la falta de servicio de Limpia Pública, pues hay colonias que desde hace semanas el camión recolector ya no pasa.En esta ocasión, fueron vecinos de la calle prolongación Quetzalan de la colonia Benito Juárez quienes recriminaron que desde hace mes y medio no pasa personal de limpia pública, por lo que ya no saben qué hacer con los desechos.Y es que dijeron que, aunque han acudido al Palacio Municipal para demandar el servicio, la autoridad hace caso omiso.“Hoy fuimos temprano a hacer la denuncia correspondiente, les dijimos que por favor vinieran a solucionarnos el problema, la gente está sacando su basura porque ya no tienen espacio donde ponerla, pero no es el caso resolver, así las cosas, nos están violando nuestro derecho al servicio público, queremos que nos resuelvan esto”, comentó una de las vecinas.Aclararon que habitantes de otra colonia, colocaron su basura precisamente en la calle mencionada pues por la noche llevarán a cabo una posada, por lo que decidieron presionar a las autoridades, sin embargo, admitieron que ni así tienen su atención.“Tiene más de mes y medio que no pasa, esta basura que está bloqueando el camino no es de nuestra calle, la tenemos en la casa, pero tenemos muchísima basura, es de otra colonia, hoy es nuestra posada y aprovecharon para ver si así vienen las autoridades. Según nos iban a mandar una camioneta, pero no vienen, y ya no sabemos qué hacer con tanta basura”, señalaron.Finalmente, advirtieron que en caso de que este día no acudan para recoger los desechos, los llevarán a Palacio Municipal.