Limpian escuelas de Córdoba, previendo regreso a clases

Escuelas de Córdoba se preparan para un posible regreso a clases presenciales ante el semáforo verde de COVID y tras la vacunación docente, informó el director de la primaria “Carlos A. Carrillo”, Mario Luis Hernández Mendoza.



En su caso, limpian el plantel mientras esperan instrucciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). No obstante, prevén que haya clases “híbrida”, con apoyo de material didáctico para quien no desee regresar a las aulas.



Mencionó que esperan este 7 de mayo, como informó el Gobernador, les informen el procedimiento y ya están listos para regresar a clases siempre y cuando haya disposición de los padres de familia.



Acerca del ciclo escolar que está a punto de concluir reconoció que es complicado estar al corriente pues no todos los alumnos tiene la misma oportunidad para estudiar por lo que harán una evaluación para saber el nivel de educación de los menores.



Finalmente, destacó el trabajo de los padres de familia quienes han sido un pilar importante en la educación de los hijos desde que inició la pandemia.